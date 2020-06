En entrevista Héctor de Mauleón, columnista de El Universal, habló con Manuel López San Martín en Mesa Para Todos sobre el atentado contra Omar García Harfuch, titular de la SSP-CDMX.

“Eran cuatro personajes que serían atacados, según está linea tendría que ver con la extradición del hijo de El Mencho. Además del congelamiento de cuentas bancarias del CJNG”, comentó.

Indicó que el titular de la SSP capitalina, Omar García estaría golpeando al grupo criminal y a sus aliados, la Unión Tepito con la captura de sus líderes.

“Muchas de las armas del atentado eran nuevas y no se utilizaron, un ejemplo es la barret 50 ya que no tenía la base con la que debe funcionar y se encontraba a doce metros del atentado. No hace pensar que el grupo que realizo el atentado no era experto”, puntualizó.

Señaló que llama la atención la evidente inexperiencia de los que realizaron el ataque, principalmente porque se logra detener a 12 integrantes.