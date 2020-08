En entrevista Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles, habló con Manuel López San Martín en Mesa Para Todos sobre la pena que solicita la FGR contra la extitular de Sedesol.

“A los jueces les corresponde determinar el número de años de una sentencia, el Ministerio público está pidiendo la sentencia máxima para un agravante, por ello dan los 21 años que aspira la Fiscalía General de la República“, comentó.

Indicó que la sentencia la ve desproporcionada para un delito no grave, como es el que se le establece a Rosario Robles ya que se le imputa omisión, no corrupción.

Aseguro que la extitular de Sedatu no está acusada por la Estafa Maestra, “ella no tiene a quién entregar, no tiene videos ni a quien culpar”.