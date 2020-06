En entrevista Yeidckol Polevnsky, secretaria general de Morena, habló con Manuel López San Martín en Mesa Para Todos sobre la investigación en su contra por compras millonarias de inmuebles.

Indicó que la auditoria es un motivo político, lo que quieren yo no participe en las elecciones internas de Morena, ya que no tienen las posibilidades de ganar una encuesta. No están jugando limpio”, comentó.

“Si hacen una auditoria verán cómo se manejaron las cuentas de Morena, a nosotros nos pidieron entrega-recepción en Marzo y yo comenté a la asistente de Alfonso Ramírez Cuéllar sobre los pagos por pagar y adeudos”, expresó.

Relató que Ramírez Cuéllar señaló que por protección de datos personales no podía entregar los informes que entregó, a la siguiente envío una carta en la que convoca a Yeidckol Polevnsky a comparecer. “Él no tiene las facultades de convocarme y tenía que responder un cuestionario”.

“Nosotros compramos un inmueble en la CDMX y dos están pendientes de completar el pago. Uno en la Napoles y en la colonia Chihuahua, edificio donde se hizo el trámite de transición de gobierno”, explicó.