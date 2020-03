En entrevista Frida Guerrera, activista, habló con Manuel López San Martín en Mesa Para Todos sobre los dichos de ser “conservadora” por representar a las víctimas de feminicidio.

“Seguiré yendo a las conferencias matutinas, lo que me molestó es que me metiera en un costal que no me corresponde y el hecho de que se minimice el movimiento del 9 de marzo lastima la acción de las mujeres”, comentó.

Indicó que al presidente Andrés Manuel López Obrador le hace falta conocer más acerca de la violencia de género que se viven el país.

“Es preocupante que como primer mandatario mande mensajes de incertidumbre”, expresó.

Señaló que se deben ver hechos concretos y no más palabras en el combate a la violencia de género.