En Marca Claro, Nicolás Romay, Bernardo de la Garza y Alberto Lati habló sobre el regreso de la Liga MX para una parte final del torneo, en la que todos verán de qué manera pueden acomodarse de cara a la Liguilla.

En entrevista, el jugador de Chivas, Fernando Beltrán dijo que están conscientes de que no sacaron los puntos. “Es desesperante, es frustrante porque no podemos sacar el potencial como jugadores. No nos han salido las cosas”, declaró.

Asimismo, destacó que “si no jugamos en equipo, Chivas no irá a ningún lado”. Por otra parte, le deseó lo mejor a la Selección y consideró que merecían ganar el Preolímpico.

Con más temas del futbol mexicano, Nicolás Romay destacó el caso de Cruz Azul, dado que así como la fecha FIFA te puede ayudar a descansar, también te puede quitar el ritmo. “Solamente el América tendría que suponer un problema real para la Máquina”, consideró Alberto Lati.

Finalmente, el equipo de Marca Claro informó sobre la cancelación del Mundial de Natación, por Covid-19, lo cual, según Bernardo de la Garza, indica que no hemos podido terminar con la pandemia y que tenemos que seguir siendo prudentes. “Estamos lejos del objetivo de reintegrarnos a nuestras actividades”, consideró.