Esta tarde en Marca Claro, Nicolás Romay, Alberto Lati y Bernardo de la Garza hablaron sobre el estratega de la selección mexicana, Gerardo Martino, quien señaló que la lista final para la Copa Oro 2021 sufrirá varios cambios.

Una de las dudas y preguntas que se le hacen al “Tata” es la ausencia de Javier Hernández, máximo goleador del equipo mexicano.

“Javier (Hernández) no está en esta lista porque optamos por otros centro delanteros, pero esto no significa que en otro momento no pueda ser convocado”, aseguró Martino.

También se trató el tema de Raúl Jiménez, que está cada vez más cerca de las canchas. El técnico del Wolverhampton, Nuno Espírito Santo, reconoció que el mexicano está entrenando de buena forma.