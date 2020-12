En el programa de este jueves de Radio Marca Claro MVS con Nicolás Romay contamos con al presencia de Bernardo de la Garza y Alberto Lati, con quienes platicamos de la Gran Final del futbol mexicano entre Pumas y León a jugarse en la cancha de Ciudad Universitaria.

Entrevistamos a un ex puma y leonés, Martín Bravo, ex futbolista argentino, quien nos dijo que “nada cambia que Lillini será el entrenador de la temporada. Un equipo grande no tiene que conformarse con estar en la final, sólo con el título”.

“Hubo situaciones en mi carrera en las que tuve que decidir, si hubiera sabido lo que iba a pasar, seguiría en Pumas, tal vez no fue la mejor decisión. Pero no me arrepiento”, agregó.

Sobre cómo se podría jugar la final, Bravo dijo que “León saldrá a proponer y buscar un resultado positivo para cerrar en casa”.

“Lo principal para Pumas será sacar una diferencia en el partido de ida, aunque sea por la mínima, es muy importante”, sentenció el argentino.