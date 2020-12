En el programa de este martes de Radio Marca Claro MVS con Nicolás Romay contamos con la presencia de Miguel Gurwitz y Alberto Lati, con quienes platicamos del campeón León y de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Sobre León entrevistamos a Luis ‘Chapo’ Montes, mediocampista de los ‘Esmeraldas’ quien nos dijo: “es un honor que me califiquen como el mejor del torneo, he trabajando mucho para darle t0do a mi equipo, mis compañeros me apoyan siempre”.

Del Tricolor, Montes comentó: “Dejo la puerta abierta a la Selección, claro que me gustaría estar ahí de nuevo, he platicado con Héctor Herrera, me dice que le gustaría verme con él, lo he pensando mucho”.

Acerca de la próxima temporada: “nuestro objetivo es ser equipo de época, el equipo está hecho para eso, hay esfuerzo por parte de la directiva, sabemos que no nos podemos conformar y queremos el bicampeonato”.

Al final, platicamos de la UEFA Champions League y de la Liga de Campeones de la Concacaf, donde Cruz Azul enfrentará a Los Angeles FC.