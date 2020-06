En el programa de este martes de Radio Marca Claro MVS con Nicolás Romay contamos con la presencia de Alberto Lati y Bernardo de la Garza.

Sobre el caso de Renato Ibarra y la posibilidad de ser reincorporado con las Águilas, Romay comentó que “Renato Ibarra es un activo del club, pero no entre en planes de Miguel Herrera y la dirección deportiva, buscarán acomodarlo”.

Sobre el regreso de la Liga MX con la Copa México, Alberto Lati, comentó que: “no es momento para que ruede el balón, hoy no iba haber torneo por qué no se podría y siempre sí se podrá tener, si es oficial o amistoso no le hace diferencia a la propagación del virus”.

Acerca del Ascenso MX, Rodolfo Rosas, presidente de Venados FC, dijo que hay cosas positivas en la Liga de Expansión que sustituirá al Ascenso, “para nosotros sigue la ilusión de llegar a la Primera División y buscaremos el camino”.

Finalmente, Rosas comentó que “el tema del ascenso deportivo ya cambió para bien en cuanto a reglamentos, nosotros estamos listos para estar, ojalá no tengamos que esperar los 2 años”.