En el programa de este martes de Radio Marca Claro MVS con Nicolás Romay contamos con la presencia de Alberto Lati y Bernardo de la Garza, con quienes platicamos de la Liga MX.

En entrevista exclusiva para Marca Claro, Miguel Herrera, ex técnico del América, dijo que le “han llegado algunas ofertas, he sonado en algunos otros lados pero no hay prisa”.

También nos contó que le sorprendió que tan rápido la directiva tomara una decisión sobre su remplazo. “Él mismo me lo dijo que ni siquiera Plan B tenía, pero son decisiones que debe tomar”.

“La Liga MX es una liga muy disputada. Atlas y Chivas tienen un gran plantel y están en los últimos lugares, así de volátil es nuestro torneo”, finalizó Herrera.