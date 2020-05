En el programa de este viernes de Marca Claro MVS con Nicolás Romay contamos con la presencia de Antonio Moreno y Alejandro Orvañanos.

Guillermo Barradas, abogado Cooperativistas Cruz Azul, nos habló sobre la situación del equipo cementero luego de que se diera a conocer que su presidente Billy Álvarez, su hermano el vicepresidente, Alfredo Alvarez y su cuñado, Víctor Garcés fueran acusados de desvío de dinero y delincuencia organizada.

“El señor Billy Álvarez se ha negado en múltiples ocasiones a dejar la dirigencia, al ver sus cuentas personales, entendemos porque se ha negado, es grosero lo que hace en contra de los cooperativistas”, aseguró Barradas.

También nos comentó que “esto comenzó después de décadas de abusos, se acusa al señor Billy Álvarez de administración fraudulenta”.

“El escenario ideal es que se haga justicia, está acreditado un delito de administración fraudulenta en contra de la cooperativa”, informó.

Finalmente, Barradas comentó que “legalmente no procede la desafiliación del equipo Cruz Azul, no es el dueño el acusado, el equipo no tendría que verse afectado”.