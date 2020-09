En el programa de este viernes de Radio Marca Claro MVS con Nicolás Romay platicamos con José Manuel Abundis, exjugador de Toluca sobre los duelos del equipo contra el América y la continuidad del Chepo de la Torre.

Indicó que los nuevos jugadores que han llegado al Deportivo Toluca no han sentido la camiseta.

“El técnico tiene que buscar la unión en el vestidor, la competencia leal, que se ganen el puesto en los entrenamientos no importa quien sea. No te podría contestar si correría al Chepo, yo ahorita estoy de este lado y no me gustaría eso”, expresó.

Señaló que muchos equipos no han demostrado la calidad que tienen; sobre los encuentros de Toluca contra las Águilas del América recordó el encuentro en Liguilla cuando los eliminaron, “cuando el América era el América”.