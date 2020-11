En el programa de este jueves en Radio Marca Claro MVS con Nicolás Romay platicamos con Alberto Lati y Bernardo de la Garza sobre el repechaje de la Liga MX.

Efraín Flores, ex D.T. Chivas, conversó en exclusiva para Marca Claro, sobre el repechaje ante los Rayos del Necaxa, en donde para el exentrenador del Rebaño Sagrado, Efraín Flores, no haber estado entre los cuatro primeros lugares y clasificarse directo a la Liguilla está mal.

“No se permiten excusas o ser víctima en ese tipo de clubes o selección siempre hay que ser protagonista o en busca de todo. Entonces, las excusas no sirven en estos clubes. Jorge Vergara nos enseñó y nos dijo que teníamos todo su apoyo pero no se permiten excusas y yo aprendí mucho en Chivas, que estando en divisiones, las excusas no sirven”, dijo.