Esta tarde en Marca Claro, Nicolás Romay, Bernardo de la Garza y Alberto Lati. Tuvimos en exclusiva una entrevista con Raúl Jimenez, nos habló sobre su regreso después de sufrir una fractura de cráneo el pasado mes de noviembre.

“Me siento muy bien, afortunadamente jugué toda la pretemporada con el equipo. El miedo a cabecear, eso ya quedó atrás. Sentí un poco en los entrenamientos, pero ya pasó”, comentó.

También nos cuenta cómo vivió su experiencia, “Al no poderme acordar de lo que pasó (el momento del accidente) no siento que me haya pasado. Es complicado, pero nunca me dio miedo al ver los videos”.

Además hablamos sobre si Vucetich se debe de ir o no de Chivas.