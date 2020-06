En el programa de este miércoles de Radio Marca Claro MVS con Nicolás Romay contamos con la presencia de Daniela Cohen y Joaquín ‘Capitán’ Beltrán.

Néstor de la Torre, ex director deportivo de las Chivas Rayadas de Guadalajara, nos comentó que al ‘Rebaño Sagrado’ siempre se le va a exigir, “pero eso no quita ver realidad, los jugadores que llevaron no son consumados, ojalá Peralta hubiera llegado antes”.

“Tenemos que tener paciencia y ser realistas con el Guadalajara, el equipo se ha vuelvo dinámico, eso gusta”, reconoció.

Finalmente, De la Torre comentó que el próximo torneo Chivas ya tiene que estar calificando, “la inversión que se hizo fue pensando en eso”.