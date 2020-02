En el programa de este martes de Radio Marca Claro MVS con Nicolás Romay contamos con la presencia de Daniela Cohen y Bernardo de la Garza para platicar del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

“De los 4 grandes del futbol mexicano, América es el favorito para ser campeón por ser el más constante”, comentó Cohen.

Platicamos de las Chivas Rayadas de Guadalajara y su paso en el reciente torneo y nos cuestionamos si Luis Fernando Tena debe permanecer en el banquillo en caso de que perdiera con Cruz Azul el próximo fin de semana.

“Hay que tener calma. Tena no ha empezado tan mal el torneo como dicen. No es momento de hablar si se queda o no”, consideró De la Garza, mientras que para Romay Chivas está en crisis porque no está en puestos de liguilla y además lo eliminaron de la Copa.

“A Chivas se le exige estar en puestos de Liguilla no por el valor de su plantilla sino por su Historia“, finalizó Romay.