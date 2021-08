Esta tarde en Marca Claro, Nicolás Romay, Joaquín Beltrán y Alberto Lati, empezamos hablando sobre la liga de España, informó que no los clubes no prestarán jugadores a CONMEBOL. Debatimos acerca de por qué los clubes de Europa no quieren prestar jugadores para las eliminatorias de Qatar 2022.

Tuvimos una entrevista exclusiva con Ariel Holan, director técnico del Club León, para platicar sobre el encuentro contra Pachuca. “El partido ante Pachuca fue atípico. Hasta el primer gol no se presentaba de esa forma” comentó. “Al hockey le debo todo lo que aprendí como entrenador”, agregó.

Cristiano Ronaldo podría llegar al Manchester City de Pep Guardiola, @nluz nos cuenta sobre el tema, “La voluntad de Cristiano Ronaldo es salir de la Juventus”.