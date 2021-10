Esta tarde en Marca Claro, Nicolás Romay, Miguel Gurwitz y Joaquín Beltrán, comentamos varias cuestiones que se están viviendo en El Salvador previo al encuentro con la Selección Mexicana.

Con respecto a la serenata que les llevaron anoche a los jugadores mexicanos, Beltrán comenta: “Esta sensación de fiesta y que te molestan los rivales, creo pueden motivar al futbolista mexicano para hacer un buen partido y sacar los tres puntos”.

Alex Orvañanos nos cuenta todos los pormenores previo al encuentro ante El Salvador, “Mientras no se traspase esa línea delgada a la agresión, no hay mucho más que decir. Sí intimida probablemente al jugador o afición mexicana, pero no pasa a mayores”.

Jesús Molina, jugador de Chivas, plática en exclusiva con nosotros, acerca de las fechas FIFA, “Para nosotros fue una buena Fecha FIFA, para la armonía del vestidor y así se aprovechó. Creo será un cierre de torneo para el equipo”, dijo.

“Michel Leaño es una persona entusiasta, muy positivo. Creo hay cosas que rescatar en estos tres partidos que llevamos con él”, comenta sobre el director técnico del equipo.