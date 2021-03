En el programa de este lunes de Radio Marca Claro MVS con Nicolás Romay contamos con la presencia de Alberto Lati y Joaquín ‘Capitán’ Beltrán, con quienes platicamos sobre el preolímpico de Concacaf rumbo a Tokio 2021.

“Hoy es uno de esos partidos que nadie se quiere perder y que es importante para cada selección y cada país ganar”, comentó Beltrán, mientras que para Lati: “el partido de hoy no es un partido de nervios, pero creo que este encuentro, o clásico de Concacaf, podría entrar entre los mejores clásicos del Continente”.

Entrevistamos a Enrique Esqueda, ex seleccionado mexicano, quien nos comentó sus experiencias como jugador en el preolímpico del 2008: “el campeonato no se le olvida a nadie, fue un patearías en la carrera de todos los que estuvimos, pero también nos marcó no haber calificado a los Juegos Olímpicos”.

“El único que iba a pagar los platos rotos fue Hugo (Sánchez) al sacarlo de la Selección. Yo creo que si no hubiera tomado esa #Sub23, Hugo hubiera seguido participando en la mayor”, consideró Esqueda.

Finalmente, el ex futbolista juvenil dijo que a todos nos afectó el ser eliminados para nuestras carreras: “después de no calificar a los Juegos Olímpicos (2008), en el vestidor nadie habló, fue un velorio”.