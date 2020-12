Lourdes Rodríguez, enfermera del Instituto Nacional de Nutrición, habló con Manuel López San Martín en entrevista en MVS Noticias y señaló que en la Ciudad de México ya no hay capacidad hospitalaria para pacientes con Covid-19.



“Ya no hay capacidad hospitalaria para la atención de pacientes con Covid-19, se prevé que para la tercera o cuarta semana de diciembre no se encuentren camas hospitalarias en la capital algo grave ya que aún no han pasado las fiesta navideñas”, comentó.

Indicó que los pacientes están acudiendo de manera tardía y no hacen seguimiento adecuado a las indicaciones sanitarias, “en otros casos vemos que los pacientes no acuden a los hospitales por el medio de morir, ya que se difundió el rumor de casos de muerte en los nosocomios”.

“Pedimos que celebren las fiestas decembrinas de manera tecnológica, debemos quedarnos en casa, ya que el cosos es grave. El próximo año veremos muchos lugares vacíos en nuestras mesas ante el alto número de muertes por Covid-19, se debe continuar con las medidas sanitarias”, puntualizó.