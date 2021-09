La ley Olimpia y sus impulsoras no pararan y continuarán insistiendo en que sean cambios de raíz hasta que no haya víctimas, al menos por la causa que ha cobijado Olimpia Coral.

En entrevista con Manuel López San Martín, para MVS Noticias, Olimpia Coral, impulsora de Ley contra la Violencia Digital, nos habló sobre ser reconocida como una de las 100 personas más influyentes de la revista Time.

Coral Melo mencionó que esta aprobación de ley fue un logro no solo para ella, sino para todas las mujeres del país “es un honor, pero también es una esperanza para el mundo, pero que sepan que no está bien que no se debe cosificar el cuerpo de las mujeres y las niñas”.

Los altibajos de impulsar una ley

Además refirió que dentro de todo el andar para lograr esto han habido altibajos, en las cosas negativas destaca que, por ejemplo, en su estado natal, Puebla, “no existe una intención por parte del propio estado o de las instituciones para dar capacitación a los ministerios públicos en el sentido de no revictimizar a las mujeres que llegan a hacer denuncias”.

En la parte positiva resaltó el avance que han logrado en las sentencias dictadas a partir de la aprobación de esta ley, “más allá de un cambio legislativo, tiene que ver, por ejemplo, con el lenguaje y en llamarlo como es, una violencia digital hacia la mujer”.

