En entrevista con Manuel López San Martín para MVS Noticias, platicamos con Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la RED Derecho a la Infancia, habla del caso de abuso sexual hecho por un diputado de Morena a un menor de 15 años.

“Todos los partidos políticos tienen agresores sexuales en sus filas, pero lamentablemente la complicidad machista y otros factores los mantienen activos por el proceso electoral”, señaló.

“Esto no es un hecho aislado, es un perpetrador, así como el caso de Félix Salgado, hay muchos otros que no se atreven a denunciar, reconocer la valentía del niño y su familia para denunciar”, aclaró.

También dijo que no hay que perder de vista que esto no se politice, no es un tema de partidos, deben ser los casos investigados y castigados, es obligación de las autoridades investigar de manera correcta.