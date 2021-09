Eduardo Torreblanca, economista, habló con Manuel López San Martín, sobre cómo el gobierno quiere rescatar a Pemex y cómo este será imposible de abordar en este sexenio.

“Esa es una labor titánica, no es cosa fácil rescatarla se requeriría pagar la deuda, una cosas sería asumirla y la otra abordarla”,

El experto resaltó que si no hay un buen proceso el Pemex malo terminará hundiendo a la que tendría potencial, “esto no sale en 6 años, no sale en un sexenio, se podría hacer si hay políticas consistentes en 3 o más sexenios”.

Espera que el mercado internación haya espacio para combustibles fósiles y que no los castigue por seguir sacando petróleo que daña al medio ambiente.

