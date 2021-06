En entrevista con Manuel López San Martín para MVS Noticias, Alexandra Zapata, experta en temas educativos, habla que México podría tener un regreso improvisado a clases.

La experta comentó que “hay escuelas desde antes de la pandemia que no tenían agua y ahora menos (…) estamos viendo a un Estado que hace promesas que no puede cumplir (…) no hay mantenimiento en las escuelas“, resaltó.

También dijo que “vamos a un regreso improvisado porque parecería que las autoridades van a regresar a la normalidad pero no es así (…) todavía no sabemos cuántos descartaron tras la pandemia, se tiene que ser ahora antes de que empiece el verano”.

Finalmente, la experta comentó que las autoridades han tenido 14 meses para planear el regreso a clases y no tienen un plan.

¿Regreso a clases beneficia o perjudica?

Cabe recordar que la mayoría de los planteles afiliados a la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP) consideraron que “en poco beneficia” el regreso a clases presenciales, limitado a cuatro semanas de la conclusión del ciclo escolar de educación básica.

Consideramos que la energía, recursos y tiempo se pueden canalizar de mejor manera en la preparación para la apertura de los planteles en agosto 2021”, agregó.

Sheinbaum descarta que el regreso a clases sea un riesgo

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum descartó que el regreso a clases presenciales en la Ciudad de México sea un riesgo de incremento en el número de casos y hospitalizaciones por Covid.

En conferencia de prensa mandataria local explicó que así lo consideran el regreso a clases debido a que para esas fechas el 40 por ciento de la población mayor de 18 años de la capital contará con al menos la primera dosis de la vacuna contra Covid-19.