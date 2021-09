En colaboración con Manuel López San Martín, para MVS Noticias, platicamos con Ezra Shabot, periodista, quien habló sobre la visita del presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

“Se trata de un mensaje interno, están convencidos de una separación en países, sin embargo las líneas se cruzan”.

Información relacionada: No robar, no mentir, ni traicionar al pueblo, que siga la 4T: Sheinbaum

Considera que traer a Díaz-Canel es este intento interno de fortalecer la idea bolivariana, “es un mensaje que se tiene que tragar Marcelo Ebrad”.

Shabot resaltó que hoy en día no hay bloqueo, sino un embargo, “es cierto que esto impide que ciertos productos falten en a isla, en ese momento no solo entra mercancías, si no también ideas, y le permitiría a la oposición tener mayor fuerza”.

“Lo que importa en la agenda Estados México es el control de migración, este tipo de mensajes no amigables son parte de una dinámica que se cobra”.

Escucha la entrevista completa aquí 👇🏼