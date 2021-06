En entrevista con Manuel López San Martín para MVS Noticias, Eduardo Torreblanca, experto en economía y finanzas, habló de los cambios en la Secretaría de Hacienda y la propuesta para Banxico.

“Me parece que es una persona que no carece de méritos para ocupar la Secretaría de Hacienda, me parece que son muchos secretarios y que todavía no cumplamos la mitad del sexenio, recordemos que Vicente Fox tuvo un solo secretario de Hacienda, Felipe Calderón tuvo 3 al igual que Enrique Peña Nieto“.

“Se aconseja no tener muchos cambios durante un sexenio por la importancia de la continuidad (…) llega una persona nueva y Rogelio Ramírez de la O le de una función específica la Banca de Desarrollo y de que motive la creación de empleos”.

Finalmente, Torreblanca dijo que entra el nuevo secretario y que va tener carta para tomar decisiones: “el plan económico y reforma fiscal ahí podríamos esperar un giro de timón”.