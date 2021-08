En entrevista con Manuel López San Martín, hablamos con Roselyn Remus-Martín, doctora en biología molecular y celular por la Universidad de Oxford, quien nos habló sobre el balance de la pandemia de covid-19 en México

“Muchos científicos creemos que las vacunas de Pfizer y Moderna crean una inmunidad celular que pueden durar años“, comentó

Explica que la vacuna Cansino, al no tener evidencia, no pueden tener una opinión sobre un refuerzo, “sabemos que la vacuna está protegiendo, pero no sabemos qué tanto”.

Subraya que cada país es responsable de las decisiones que toman y que estas se basan en lo que están viviendo, “esto no quiere decir que todos tienen que tomar la misma decisión”.

“Pfizer sacará una nueva dosis, pero será específica para las nuevas variantes“, afirmó.

En cuanto a las vacunas en menores de edad, “hay evidencia que los menores de edad se tienen que vacunar …en Estados Unidos se está observando que los niños llegan a terapia intensiva“.

La entrevista completa aquí: