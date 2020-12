De los 54 hospitales públicos que atienden a pacientes con Covid-19 en la Ciudad de México, siete están completamente saturados en sus camas con ventilador y 14 más están a punto de no poder recibir a más pacientes con este padecimiento que requieran ser intubados.

Elizabeth Zagal, jefa de enfermeras de urgencias del INER, recalcó que el personal sanitario está agotado tras nueve meses de pandemia y atención a pacientes con Covid-19, por lo que está desanimado ante la saturación de gente en las calles.



“Se procura que contemos con el equipo médico necesario sin embargo no es el suficiente ante la saturación de pacientes de Covid-19. Si la gente no se cuida debe entender que en caso de enfermar no encontrará una cama disponible en los hospitales”, expresó en entrevista con Manuel López San Martín en MVS Noticias.

Recalcó que los contagios siempre se han mantenido una alta demanda hospitalaria, los peores meses fueron abril y mayo, y se espera que diciembre y enero sean muy complicados.