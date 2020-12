La Ciudad de México y el Estado de México arrancaron semana con una ocupación hospitalaria de 78 % y 71%, respectivamente, cifras que no se habían visto en estas entidades y cuando existen alertas por el repunte de la pandemia de COVID-19.

“Vamos a seguir creciendo en ocupación hospitalaria, también el IMSS, ISSSTE y SEDENA; sin embargo esto no será suficiente si la población no sigue respetando las medidas sanitarias de no salir más que lo necesario ni realizar fiestas ni reuniones”, expresó Oliva López Arellano, secretaria de Salud en la CDMX, en entrevista con Manuel López San Martín en MVS Noticias.

Indicó que el gobierno capitalino busca aumentar a siete mil camas hospitalarias, “lo que nos tiene preocupados es el rapidez con la que avanza los contagios y ocupación hospitalaria”.

Recalcó que al personal de salud se le ha otorgado un día más de descaso y algunos incluso alcanzaron a tomar vacaciones antes de inicio de la época decembrina, ya que se encuentra muy agotado ante la lucha contra el Covid-19 es por ello que se pide que no se realicen festejos y disminuir los contagios.