Sobre que su hija recibió la primera vacuna contra Covid-19, en entrevista con Manuel López San Martín, para MVS Noticias, platicamos con Zulma García, mamá y abogada de la niña Zulma, quien habló del tema.

Refirió que “estamos un poco más tranquilos, todavía nos falta la segunda dosis. Ayer que salimos de la vacuna me preguntaron si debía ser así para todos, y como abogada, a eso nos dedicamos, pero como mamá, no me agrada, no es factible que te nieguen algo que a los niños les corresponde”.

Sin embargo, comentó que “no le dolió, está muy bien, dice que le duele más el piquete de la glucosa; no ha tenido temperatura, en la tarde le empezó a doler el brazo, pero la noche bien, hoy todo el día también y ya no le duele, ha reaccionado bien”.

Por último, comentó que “podemos tener diferencias, al final de cuentas todos queremos un mejor país. (…) Yo creo que habrá oportunidad para todos. Se tiene que abrir la vacuna, porque aquí es con vacuna y con cubrebocas”.