En entrevista con Guillermina Gómora en ausencia de Manuel López San Martín, platicamos con Miguel Luna, papá de Leonardo, niño que murió en un Parque de Xcaret, sobre la muerte de su hijo, acusa negligencia.

“Fue negligencia, algo terrible, traté de sacarlo, incluso yo casi me ahogo, hice varias maniobras hasta lograr sacarlo, busqué una salida, lo saqué, llegaron los paramédicos del Parque y ellos no tenían preparación, lo intenté reanimar hasta que llegó la ambulancia, nos llevaron a un hospital a media hora de ahí”, nos contó.

También dijo que él les avisó a los médicos que él era doctor y que podía atenderlo me comentaron que que no por qué era la política del hospital, “además no me dejaron trasladarlo a la CDMX“.

Aunado a lo anterior, Miguel Luna reconoció que sí firmó el perdón a la empresa del Parque pero haciendo una relatoría de hechos para explicar lo que realmente pasó: “fui intimidado por el fiscal”.

Finalmente, Miguel Luna nos confesó que cuando vio el féretro de su hijo en su casa estalló en lágrimas y pensó “esto no puede quedar impune, es impensable que el parque siga funcionando con ese riesgo”.