En entrevista con Manuel López San Martín para MVS Noticias, Teófilo Benítez, abogado de Marisol Tapia, mamá de Brandon, niño víctima de la Línea 12 del Metro CDMX.

“La queja se ingresa ante la Contraloría General por las deficiencias como servidores públicos, uno se queja del diseño de la Construcción, del mantenimiento y de la supervisión, y va imputándose hacia todos aquellos funcionarios constructores, por las deficiencias que se llevaron acabo a queja de daños o cuestiones de corrupción, estamos en la queja haciendo alusión a que los servidores mantengan las manos atrás y que no se vaya entorpecer el camino”.

“Sí, vamos a interponer diferentes denuncias ante distintas autoridades ante la auditoría de la Federación, tenemos la queja o la denuncia a Mario Delgado por el costo de la renta de los trenes”.

Finalmente, Benítez precisó que buscan transparencia que salga la verdad “y que nosotros necesitamos para creer que se hicieron bien, la Línea 12 está mal construida desde el inicio, todo está mal hecho, queremos que no peligren más vidas, eso no puede ser, no podemos ver tan poco dinero por una vida”.