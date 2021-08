En colaboración con Manuel López San Martín, para MVS Noticias, platicamos con la lingüista, Pilar Montes De Oca Sicilia, quien habló sobre la polémica en el lenguaje incluyente.

La especialista mencionó que en este caso “se mezclan dos factores, uno que tiene que ver con la discriminación y el otro con un asunto lingüístico”.

-Información relacionada: INAI: Sin igualdad de género no hay democracia, dice Ibarra Cadena

Precisó en que “el lenguaje incluyente no existe lingüísticamente de forma real”, además agregó que cuando se habla de lenguaje se trata de “un ente vivo”.

Fue puntual en declarar “el problema del lenguaje incluyente, no tienen nada que ver con la RAE, tiene que ver en que no se está entendiendo la naturaleza del género”, pues “no solamente existen dos géneros, hay lenguas que tienen más de 18 géneros, no tienen nada que ver la “a” y la “e””.

Escucha la entrevista completa aquí 👇🏼