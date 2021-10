Víctor Ramírez, vocero en Plataforma México Clima y Energía, platicó con Manuel López San Martín sobre AMLO envía reforma eléctrica.

“Es una locura, le va a pegar a toda la industria eléctrica e igual a aquellos que la consumen”.

Resaltó que en caso de que se apruebe, el costo de la energía tendrá que subir, y esto generaría los daños a la industria privada, “además te limita en el mercado, significa subsidios más altos.”

“Se trata de darle todo el poder a la CFE, y que lo tengan ellos no significa que van a invertir y tengan energía de buena calidad y limpia, los mexicanos ya sabemos que es que una empresa sea el monopolio, si es un beneficio pero no para beneficiar al ciudadano si no a la empresa y darle y todo el poder.”

