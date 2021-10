El periodista León Krauze, habló con Manuel López San Martín sobre Antony Blinken, secretario de E.U, y Marcelo Ebrard en México.

“La situación lo amerita, el asunto de la seguridad y la migración es lo que mas le preocupa a Estados Unidos.”

Resaltó que la iniciativa Mérida no fue ideal, pero que va de la mano del tono de este gobierno que acostumbra a demoler sin tener idea de que construir, “lo que no hay es tiempo, ni paciencia, y no tiene que haberlas ya que la situación es grave.”

“Bien que se elimine la iniciativa Mérida, pero qué tomará su sitio y te aseguro que eso también se preguntarán las autoridades americanas.”

