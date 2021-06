En entrevista con Manuel López San Martín para MVS Noticias, Miguel Ángel Navarro, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la gubernatura de Nayarit habla de su proyecto político para gobernar la entidad.

“Es parte de la responsabilidad, yo le digo que las canas y arrugas llevan a uno a poner en práctica el escuchar a todos, tenemos que ser capaces de contener los ánimos y tener conciliación social”, indicó.

“La confronta no debe ser, no solo es ganar la elección, es gobernar bien, Nayarit es un estado con riqueza, donde tenemos todo, mares, cultivo, ganado, el tercer lugar en agua, presas hidroeléctricas, dos estados vecinos como Jalisco y Sinaloa en donde yo percibo que los autoestimas de los nayaritas es muy baja, debemos levantar a nuestra gente para mejorar las condiciones sociales”.

Finalmente, Navarro indicó que Nayarit es una zona visitada, tenemos que vendernos como marca, “hagamos atractivo a nuestro estado, no solo debe ser inversión pública se necesita la inversión privada, hoy tenemos un grande reto en esta etapa de crisis, no se podrá lograr nada si no la pasamos peleando”.