En entrevista con Manuel López San Martin para MVS Noticias, Ángel Ávila, representante del PRD ante el Consejo General del INE, habla sobre la detención de su candidato en Tihuatlán, Veracruz, Gregorio Gómez.

El perredista señaló que “son muchas preguntas que faltan por responder ante este hecho (…) el gobernador tiene las manos metidas en la elección, busca que Morena gane en Veracruz a como de lugar”.

“No sabemos por qué delitos esté detenido nuestro candidato, están violando sus derechos humanos, esperemos que no haya sido torturado, hay una campaña permanente en contra de militantes del PRD“, agregó.

Aseguró que él candidato apareció golpeado: “Gregorio solicitó que no golpearan a nadie, no supimos de él 14 horas después (…) no sabemos que está pasando, estamos viviendo una época de represión terrible”.