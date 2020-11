A propósito de la detención de Roberto González Montes, “El 32” y/o “El Mudo“, líder del grupo criminal “La Línea“, a quien se les vincula en el ataque contra integrantes de la familia LeBarón, Adrián LeBarón consideró que este sujeto es uno de los autores intelectuales de la masacre.

“Él sale a relucir mucho, por eso es que lograron que el juez diera la orden de aprehensión. Yo sé que él no fue quien jaló el gatillo porque no sé que tipo de rol traía pero de que es de los intelectuales lo es”, dijo LeBarón durante su participación en la entrevista con Manuel López San Martín en MVS Noticias.

Indicó que ante este ataque perpetrado en 2019 en Bavispe, Sonora, el gobierno ha vinculado a proceso a dos sujetos y espera que “El 32” sea el tercero.

“Yo sí quiero verle la cara a este sujeto y que me la vea y que el juez entienda que nosotros estamos muy pendiente y que México vea que estamos atendiendo este caso y de lo demás, parece ser que hay entre diez u once, tal vez trece, porque yo no sé a cuántos vinculan”, manifestó.

Señaló que a propósito de estas detenciones, recalcó que el consuelo de su familia y de los vecinos es que “no van a seguir matando, secuestrando y desapareciendo gente. Es algo que nos duele mucho”.

De acuerdo con las investigaciones, Roberto González se desempeñaba como policía estatal y causó baja en el 2010; después asumió el cargo de director de Seguridad Pública del municipio Madera y posteriormente asumió el liderazgo de La Línea en esa región.