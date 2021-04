En entrevista con Manuel López San Martín para MVS Noticias, platicamos con Eduardo Torreblanca, experto en economía y finanzas para discutir los indicadores económicos.

“Siguen las complicaciones en la microeconomía, en la vida real en la que estamos inmiscuidos los ciudadanos (…) entre el 2019 y el 2020 la cartera en tarjeta de crédito, es decir la cantidad de dinero involucrado en los deberes de pagar ya había manifestado una contracción de 9.8%”.

“Iniciamos el 2020 con un mercado que tenía poco menos de 30 millones de tarjetas de crédito y concluimos aproximadamente en 27 millones 550 mil, es decir, hubo no menos de 1.6% millones de tarjetas que fueron canceladas y quienes no la pueden cancelar es porque no tiene para pagar”, añadió.

“Ahora imagínate cuánto han pagado las personas en los hospitales privados para atender a alguien con Covid-19, quién tiene ese dinero debajo del colchón, pues nadie, y terminas pagando con las tarjetas”, ejemplificó.

Finalmente, Torreblanca dijo que hay que esperar a que esto se recomponga para que vayan saliendo los morosos que ahora pintan más en los bancos mexicanos.