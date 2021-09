Sobre que diputados desechan la solicitud de desafuero en su contra, en entrevista con Manuel López San Martín, para MVS Noticias, platicamos con Uriel Carmona Gándara, fiscal general de Morelos, quien habló del tema.

Especificó que sí tiene fuero, pues “la determinación de la Cámara de Diputados es equivocada, errónea, la vamos a combatir en la vía constitucional”.

Asimismo, manifestó estar confiado “en que se revocará, no es la última palabra, tenemos los medios de impugnación a nuestro alcance, es una persecución política seguramente porque le incomodamos al gobernador”.

Sin embargo, el fiscal general de Morelos, confirmó que “estamos esperando tranquilos, porque no he incurrido en ninguna acción ilícita, no me voy a esconder, estoy tranquilo y voy a enfrentar lo que venga, porque estamos en un estado de inocencia y que esto se aclare”.