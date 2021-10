Guillermo Prieto, presidente ejecutivo de la AMDA, habló con Manuel López San Martín sobre el gobierno de AMLO regularizará autos ‘chocolate’ en estados fronterizos.

“Nos agarra en una situación muy débil, desde el 2016 hemos ido cayendo, este año si bien nos va llegaremos a un millón, el año pasado vendimos 950”.

Información relacionada: Las repercusiones de la legalización de los autos chocolate

Resaltó que, además de la debilidad de los distribuidores, el tema de los microchips los dejó sin inventario, ya que las agencias tienen poco para vender.

“Lo que no podemos permitir que legalice lo ilegal, le vas a dar un programa de regulación a los que están haciendo contrabando, los datos que se manejan no son correctos. Es algo que nos afecta como industria, de manera importante, el problema es que no conocemos que va a firmar y que consecuencias pueda traer, si ya el mercado ya esta golpeado esto nos dejará en panoramas peores”.

Escucha la entrevista completa aquí 👇🏻