En entrevista con Manuel López San Martín para MVS Noticias, Mario Moreno Arcos, candidato de la alianza PRI-PRD a la gubernatura de Guerrero.

“Lo que nosotros trabajamos es el tema de las estructuras, cómo tú primero llegas con propuestas que te pueda comprar y sobre todo que tú tengas una estructura para hacer una gran movilización, eso es el día a día y eso es lo que nos preocupa”, nos compartió.

“Queremos armar redes para que el día de la votación haya una buena manifestación de la gente para cambiar el rumbo de Guerrero”, agregó.

“Estamos caminando todo el estado haciendo campaña, yo lo tomaría en el sentido de que te da ventaja, yo no veo esta polémica que se ha generado a nivel nacional, a Guerrero no creo que le preocupe si Félix Salgado esté en nota de los medios. En Morena no hay un candidato que esté haciendo campaña, no están preocupados por el tema de estar armando sus estructuras, creo que eso nos genera ventaja”, finalizó.