Se mantiene la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones en EU. Dos días después de la jornada electoral, todavía no se ha podido declarar un ganador, ya que ni Donald Trump ni Joe Biden han alcanzado aún la necesaria mitad más uno de los 538 votos electorales, es decir, 270.

Ana María Salazar, internacionalista, explicó que no es muy claro cómo se va a resolver la elección y definir a un ganador, además se anunció que hoy no se darán los resultados en Arizona, ya que no se ha terminado el conteo de votos.

“En el caso de Pensilvania donde el presidente Donald Trump lleva ventaja, el conteo sigue por lo que podría cambiar el panorama, si es así Joe Biden ganaría por holgada mayoría”, comentó en entrevista con Manuel López San Martín en MVS Noticias.

Indicó que la ruta para que Joe Biden se lleve la victoria son varias, por ahora lo que necesita es ganar un estado, ya que tiene 264 votos y necesita 270 para ser presidente.

“Ante escenario el equipo legal de Trump ha intentado de plantar el argumento de fraude electoral lo que está provocando protestas violentas en las calles de Washington. No será fácil que reconozca que perdió la elección”, expresó.