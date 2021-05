En entrevista con Manuel López San Martín para MVS Noticias, Francisco Javier Armenta, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara habla sobre la marcha contra la violencia.

“Indignación preocupación nadie nos garantiza que nosotros seamos la próxima persona que sufra un caso de violencia (…) esto no para, los estudiantes siguen sufriendo (…) no he visto en estos años un giro de parte de las autoridades, el hecho de que un grupo criminal prive de la vida desde su domicilio es un problema federal, es un problema de justicia en materia estatal, municipal y local”, repudió el estudiante.

En base a lo anterior, “los estudiantes creemos que hace falta un Estado de derecho y por ello anuncio que marcharemos contra la violencia, impunidad y porque los nuevos candidatos tampoco proponen algo”, indicó.

“El caso de José Francisco que fue encontrado en una fosa y con síntomas de tortura a más de un año no se le hace justicia, no hay detenidos ni procesados (…) y no solo es un único caso, hay muchos”, señaló.

“Están quedado cortos (…) por eso vamos a marchar para compartir un mensaje de combate a la violencia, colocaremos veladoras y con nuestra solidaridad con las víctimas”, finalizó.