En entrevista con Manuel López San Martín para MVS Noticias, platicamos con Gustavo Madero, senador del PAN, habló de que la alianza para las Elecciones 2021 entre el PRD-PAN y PRI se autoengaña al decir que ganaron los comicios.

“La realidad es que la Alianza opositora no logró construir una mayoría en el Congreso, eso era el objetivo, no lo logramos, se dice que le quitamos la mayoría calificada cosa que tampoco es cierto, pues no la ganó en 2018 la construyó después”, dijo.

“Es falso cuando el PAN dice que le quitamos la mayoría calificada, la mayoría no la tiene en la Cámara de Diputados ni tampoco la tiene en senadores, la logra construir cuando convence a algunos diputados”, señaló.

“La Alianza PRI-PRD y PAN no ganamos ni una elección cuando fuimos juntos, el PRI perdió las 8 de las 8 que tenía, el PRD perdió 1 de 1 que tenía y el PAN 2 de las 4 que tenía, no avanzamos, retrocedimos”.