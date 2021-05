En entrevista con Manuel López San Martín para MVS Noticias, León Krauze, periodista y colaborador de MVS, habla sobre el campeonato de Cruz Azul.

“Ha sido una buena jornada, mis hijos nunca habían visto campeón a Cruz Azul, están un poco sorprendido de la reacción de su padre que lloraba y abrazaba su bandera”, indicó.

“42 años de afición a Cruz Azul desde que mi padre me llevó en 1978, un error de su parte me llevó a ver a Cruz Azul y él y mi madre le van al América“, reveló.

“Hay melancolía, no sé si se cierra con el triunfo de ayer y no es fácil decirle adiós a eso, lo que se conecta con la infancia, no es cualquier cosa el amor por el equipo de futbol en la infancia”, indicó.