Marcela Alemán, madre de una menor que, en 2017, fue víctima de abuso sexual en un colegio del estado de San Luis Potosí, se ató a una silla de la sala de juntas de la sede del CNDH, en demanda de justicia.

La hija de Marcela fue abusada sexualmente en la escuela a la edad de 4 años, actualmente la menor está a punto de cumplir ocho años, pero la madre aseguró que la niña todavía arrastra las secuelas de la agresión que sufrió.

“Estoy en espera de que me den respuesta, me recibió Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y se comprometió a brindarle a mi hija todas las medidas precautorias”, comentó.

Explicó que llevan tres años desplazándose por el país debido a las amenazas que viven, en una ocasión un hombre estaba dentro de su casa y se llevó documentos y objetos.

“Mi hija está muy afectada, me duele verla como está, no ha comido ni ha dormido. Ella no actúa como una niña de su edad, yo tengo que ser muy fuerte pero ya es mucho lo que estamos sufriendo. Mi hija tiene que retomar su vida, una que esté libre de violencia. Es un gran sacrificio por parte de mi familia, yo estoy enfocada en buscar ayuda”, recalcó.