El Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) convocó a sus simpatizantes a realizar un “paro económico nacional”, es decir, que no se paguen impuestos con el fin de evitar que el Gobierno federal recaude dinero.

Gilberto Lozano, líder del frente, indicó que este lunes se publicará el manifiesto de desobediencia civil.

“No se trata de no pagar impuestos, es que no los vamos a generar. Declaramos el inicio de un boicot del pago de impuestos, declaramos en este momento que vamos a ahorcar al marrano porque no le vamos a dar un centavo”, dijo durante su entrevista con Manuel López San Martín.

Asimismo, recomendó a los representantes de FRENAAA comunicar la decisión del paro económico a las cámaras empresariales de los estados, por lo que publicarán el nombre de éstas en su página web.