Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, habló con Luis Cárdenas sobre su toma de protesta como nuevo mandatario de San Luis Potosí.

“Recibimos un estado quebrado, con una deuda de más de 20 mil millones de pesos; un estado que no había tenido alternancia en más de 90 años y en donde la clase política no dejaba de mamar de la ubre del erario público”.

Resaltó que hay una gran serie de desfalcos y desvíos de recursos, ya que afirma que la Secretaría de Salud de San Luis Potosí recibía medicamentos y los trataba de vender por fuera, “se terminaron quedando más de 40 toneladas de medicinas caducas”.

Campaña de desprestigio

“Hoy la UIF me dio una carta en donde dice que no tengo ninguna denuncia con ellos, ninguna cuenta mía esta cancelada, yo solicite la carta y la tengo en mi poder, yo no tengo nada que ver con esas acusaciones”.

El gobernador comentó que tiene 8 años siendo acusado por un medio de comunicación, “todo esto viene de una acusación de Tomás Zerón en 2015, la diferencia es que hoy él es un prófugo de la justicia y yo soy gobernador”.

“Yo no soy ni fui parte de ‘Los Zetas’: es una campaña de desprestigio en la que incluso me inventan familia. Solo tomaron a los que tuvieran un apellido como el mío. Ya reté al medio de comunicación a presentar hechos”.

