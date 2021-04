En entrevista con Rocío Méndez en ausencia de Luis Cárdenas, platicamos con Miguel Luna, padre de Leonardo Luna, niño que murió tras un accidente en un Parque de Grupo Xcaret.

“Mi hijo sobrevivió casi un día, ósea si se hubiera atendido a tiempo se hubiera salvado”, indicó el papá del niño.

“Yo soy médico, no hay equipo suficiente, nunca dejé de dar respiración de boca a boca a mi hijo, soy experto en eso, y no me dejaron atenderlo”, agregó.

También comentó que lo que le ocurrió a su familia “es algo desgarrador, algo tremendo, cuando vi el féretro de mi hijo dije esto no puede seguir pasando y decidí reportarlo”.

“A Leonardo le gustaba la fotografía, hacer películas, iba en secundaria, hace como dos meses le comenté que fuera feliz, yo te apoyo hay una carrera de edición, estaba muy entusiasmado”, nos contó.

“Sus hermanos están devastados, su hermana más pequeña de 11 años no lo entiende”, finalizó.